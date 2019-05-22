Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 18:29

*** Основная тема переговоров - будущее транзита российского газа через Украину, сообщил источник

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович встретится 13 июня в Москве с министром энергетики России Александром Новаком, подтвердила "Интерфаксу" официальный представитель ЕК Анка Падурару.

"Да, я подтверждаю, что визит заместителя председателя комиссии господина Шефчовича в Москву для встречи с российским министром Новаком намечен на 13 июня", - сказала пресс-секретарь в среду в Брюсселе.

"Основная тема этих переговоров - будущее транзита российского газа через Украину", - сообщил агентству информированный источник.

Ранее в среду о планируемой встрече Шефчовича с Новаком в Москве 13 июня сообщил источник, знакомый с повесткой зампреда ЕК.

1ов пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!