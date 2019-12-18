Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 13:02

(добавлена информация берлинского представительства ЕК)

Брюссель/Берлин. 18 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил надежду на то, что результаты переговоров по газу в трехстороннем формате о будущем транзита газа через Украину в страны ЕС после 2019 года дадут положительный сигнал рынкам и потребителям.

"Настало время направить положительный сигнал рынкам и потребителям", - сказал Шефчович, чье заявление распространено в среду в Брюсселе накануне трехсторонних переговоров 19 декабря в Берлине.

Между тем берлинское представительство Еврокомиссии сообщило в среду, что на трехсторонней встрече по вопросам газоснабжения ЕС-РФ-Украина будет идти разговор о политическом консенсусе и будущем транзитном договоре между Россией и Украиной.

"В четверг, 19 декабря вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович будет руководить в Берлине новым раундом трехсторонних переговоров на уровне министров по вопросу долгосрочного транзита российского газа через Украину", - сказали в представительстве "Интерфаксу", отметив, что речь будет идти о возможном политическом консенсусе по поводу будущего договора между Россией и Украиной, а также о длительности, объемах и цене на газовый транзит.

Предполагается, что перед началом переговоров Шефчович встретится в Берлине с министром экономики ФРГ Петером Альтмайером.

Встреча в Берлине станет пятой по счету, предыдущие встречи состоялись 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября 2019 года и 28 октября 2019 года.

Встреча в четверг пройдет в закрытом от прессы режиме, вечером запланирована пресс-конференция.

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