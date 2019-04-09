Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 17:01

Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия утвердила во вторник четвертый доклад о состоянии Энергетического союза (ЭС) ЕС, который, по ее мнению, показывает, что ЕК полностью конкретизировала свое видение стратегии такого союза, гарантируя европейцам доступную по цене, надежную и конкурентную энергию.

"Энергетический союз стал реальностью. И в четвертом докладе о состоянии Энергетического союза можно выделить именно это", - заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии по ЭС Марош Шефчович.

"Мы превратили грозный вызов энергетического перехода в экономический шанс для европейцев. Для этого нам пришлось по-настоящему преобразовать нашу энергетическую политику в области энергетики и климата. Мы не довольствовались частичными подстройками, а реализовали системные изменения. Ни одно государство-член не было бы способно добиться этого в одиночку", - продолжил зампред ЕК.

Теперь, по его словам, ЭС "переориентирует инвестиции на технологии и решения, обращенные в будущее".

В свою очередь член ЕК по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете заявил: "Европа отныне имеет самые амбициозные и продвинутые в мире законодательные рамки по климату и энергетике. Мы утвердили законодательный пакет по достижению наших целей к 2030 году с самыми амбициозными целями в том, что касается возобновляемых видов энергии и энергетической эффективности".

"Но Энергетический союз - это больше, чем просто правила и политика. Мы мобилизовали рекордный уровень инвестиций в чистую энергетику в Европе, провели переговоры по Парижскому соглашению (о климате - ИФ) и добились его быстрого вступления в силу. Мы усилили интеграцию европейского рынка энергии и определили долгосрочное видение климатического нейтралитета в Европе до 2050 года", - добавил М.Ариас Каньете.

В материалах Еврокомиссии отмечается, что реализация проекта Энергетического союза позволила запустить ряд конкретных инициатив, одна из них - "европейский альянс аккумуляторных батарей", которому участники пресс-конференции уделили особое внимание. Европейская промышленность по производству аккумуляторов была определена как "важное стратегическое звено ЕС".

М.Ариас Каньете также добавил к достижениям Энергосоюза синхронизацию рынка электроэнергии балтийских стран с континентальной сетью и усиление диверсификации источников поставок газа для ряда государств-членов. Среди важных задач на будущее он назвал "необходимую синхронизацию и интерконнекцию, а также создание энергетических платформ в Центральной и Восточной Европе".

Отметив, что дальнейшую реализацию планов Энергетического союза будет осуществлять Европейская комиссия нового состава, М.Шефчович назвал "три главных вызова", которые стоят перед ЭС.

Это внедрение принципов энергетического союза на национальных уровнях в государствах ЕС, сохранение лидирующей роли первопроходца в технологически меняющемся мире, обеспечение социального равенства при энергетическом переходе.

1ов эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!