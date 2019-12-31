Этот контент был опубликован 31 декабря 2019 г. 16:38

Брюссель. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Подписание Россией и Украиной соглашения о продолжении транзита российского газа - это великий день для энергетической безопасности Европы, заявил во вторник замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

""Это - великий день для энергетической безопасности Европы. Все части этого пазла теперь на своих местах. Я приветствуют подписание контракта о транзите между компаниями из России и Украины, основанное на достигнутом на прошлой неделе политическом соглашении", - отмечается в заявлении Шефчовича.

"На практике это означает, что газ 1 января 2020 года продолжит поступать из России в Европу через Украину", - подчеркнул он.

Также Шефчович приветствовал межоператорское соглашение по газу, достигнутое Украиной со Словакией.

Ранее стало известно, что ПАО "Газпром", НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) и министерство юстиции Украины в соответствии с Протоколом от 20 декабря подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам: "После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года".

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