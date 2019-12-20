Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 20:19

Брюссель. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Подписанный РФ и Украиной протокол по транзиту газа через украинскую территорию - сбалансированный документ, который полезен всем сторонам, заявил в пятницу заместитель председатель Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Сегодня все стороны - победители. Я приветствую это сбалансированное соглашение, которое крайне важно для обеспечения бесперебойного транзита через Украину российского газа, предназначенного для Европы", - говорится в заявлении Шефчовича, поступившем в "Интерфакс".

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