Брюссель. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Подписанный РФ и Украиной протокол по транзиту газа через украинскую территорию - сбалансированный документ, который полезен всем сторонам, заявил в пятницу заместитель председатель Еврокомиссии Марош Шефчович.
"Сегодня все стороны - победители. Я приветствую это сбалансированное соглашение, которое крайне важно для обеспечения бесперебойного транзита через Украину российского газа, предназначенного для Европы", - говорится в заявлении Шефчовича, поступившем в "Интерфакс".
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