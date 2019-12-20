Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 20:43

Брюссель. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Подписанный РФ и Украиной протокол по транзиту газа через украинскую территорию - сбалансированный документ, который полезен всем сторонам, заявил в пятницу заместитель председатель Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Сегодня все стороны - победители. Я приветствую это сбалансированное соглашение, которое крайне важно для обеспечения бесперебойного транзита через Украину российского газа, предназначенного для Европы", - говорится в заявлении Шефчовича, поступившем в "Интерфакс".

"Я приветствую огромные усилия двух сторон, России и Украины, чтобы прийти к общей позиции, и я хочу признать, в частности, личное участие министра Новака и министра Оржеля. Я также высоко оцениваю поддержку канцлера Ангелы Меркель и министра (энергетики ФРГ - ИФ) Петера Альтмайера", - подчеркнул он.

Шефчович отметил, что "теперь у нас есть политическая основа с ключевыми договоренностями, которые необходимы для того, чтобы проложить путь для долгосрочного контракта о транзите газа между компаниями".

"Россия сохранит статус надежного поставщика для европейских рынков, и Украина сохраняет свою роль как стратегическая страна, осуществляющая транзит", - добавил Шевчович.

Ранее сообщалось, что представители Европейской комиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

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