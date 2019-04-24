Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 15:35

Брюссель. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил о намерении провести трехсторонние переговоры по газу (ЕС-РФ-Украина) в ближайшие недели.

"Я собираюсь провести следующий раунд трехсторонних переговоров по газу в ближайшие недели", - сообщил М.Шефчович в своем "Твиттере" в среду.

Он отметил, что после недавних выборов на Украине обратился с этим к премьер-министру Владимиру Гройсману и "приветствует решимость страны продолжать участвовать (в переговорах)".

Зампред ЕК сообщил, что с таким же предложением обращается и к российской стороне.

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