Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 17:48

Брюссель. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович разочарован прошедшей в Брюсселе трехсторонней встречей по газу, но надеется, что проблемы будут успешно разрешены.

"Я разочарован, но, конечно, я не сдаюсь, потому что я считаю, что ближе к концу встречи мы добились лучшего понимания того, какого прогресса мы можем достигнуть в будущем, и что следует сделать", - сказал Шефчович в понедельник, выступая после встречи РФ, Украины и ЕС.

"Я все еще на 100% уверен, что существует возможность сбалансированного для всех сторон решения", - добавил он.

Шефчович подчеркнул, что "время летит" и призвал всех участников переговоров к конструктивности.

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