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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 11:09 23.05.2018 - 11:09

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Зампред Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что пришло время для очередного раунда трехсторонних переговоров по газоснабжению с участием России и Украины.

"Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение для Европейского союза. В этом контексте я всегда подчеркивал необходимость продолжения долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным и коммерчески целесообразным способом, поэтому я обратился к украинским и российским партнерам и пригласил их на трехсторонние переговоры, которые в прошлом оказались эффективными для достижения ощутимых и успешных результатов", - говорится в заявлении М.Шефчовича, распространенном в среду в Брюсселе.

По его словам, переговоры, поддерживаемые государствами-членами ЕС, "должны начаться как можно скорее с тем, чтобы обсудить важные для заинтересованных сторон вопросы газа и определиться с его транзитом через Украину после 2019 года".

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