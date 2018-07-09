Шеф аппарата, директор по коммуникациям Белого дома и супруга будут сопровождать Трампа на встречу с Путиным - издание
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Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн поедут вместе с президентом Дональдом Трампом в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщило издание Politico.
Также Д.Трампа, по данным Politico, будут сопровождать на саммит советник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, первая леди США Мелания Трамп.
Зять Д.Трампа Джерад Кушнер, являющийся его советником, и дочь президента Иванка не вошли в число сопровождающих, отмечет издание, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении подготовленный Белым домом список членов американской делегации.
Российско-американский саммит запланирован на 16 июля в Хельсинки.
1гк гс
Интерфакс