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Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн поедут вместе с президентом Дональдом Трампом в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщило издание Politico.

Также Д.Трампа, по данным Politico, будут сопровождать на саммит советник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, первая леди США Мелания Трамп.

Зять Д.Трампа Джерад Кушнер, являющийся его советником, и дочь президента Иванка не вошли в число сопровождающих, отмечет издание, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении подготовленный Белым домом список членов американской делегации.

Российско-американский саммит запланирован на 16 июля в Хельсинки.

1гк гс

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Интерфакс