Шеф аппарата, директор по коммуникациям Белого дома и супруга будут сопровождать Трампа на встречу с Путиным - издание

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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 7:03 09.07.2018 - 07:03

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, директор Белого дома по коммуникациям Билл Шайн поедут вместе с президентом Дональдом Трампом в Хельсинки на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщило издание Politico. Также Д.Трампа, по данным Politico, будут сопровождать на саммит советник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, первая леди США Мелания Трамп. Зять Д.Трампа Джерад Кушнер, являющийся его советником, и дочь президента Иванка не вошли в число сопровождающих, отмечет издание, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении подготовленный Белым домом список членов американской делегации. Российско-американский саммит запланирован на 16 июля в Хельсинки. 1гк гс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс