Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 17:27

Дубай. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава афганской разведки Мохаммед Масум Станекзай ушел в отставку после того, как в результате нападения сотрудников сил безопасности на востоке Афганистана были убиты четверо членов одной семьи.

"Я с сожалением принял отставку главы управления национальной безопасности Станекзая, который успешно проявил себя и в других сферах", - сообщил в четверг президент Афганистана Ашраф Гани в своем Twitter.

Нападение, которое послужило причиной отставки Станекзая, произошло накануне поздно вечером в городе Джелалабаде на востоке провинции Нангархар.

По данным представителя местной власти, в результате нападения убиты четверо братьев.

Мохаммед Масум Станекзай занимал пост главы афганской разведки с июля 2016 года.

1ви ар бп

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