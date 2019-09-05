Дубай. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава афганской разведки Мохаммед Масум Станекзай ушел в отставку после того, как в результате нападения сотрудников сил безопасности на востоке Афганистана были убиты четверо членов одной семьи.

"Я с сожалением принял отставку главы управления национальной безопасности Станекзая, который успешно проявил себя и в других сферах", - сообщил в четверг президент Афганистана Ашраф Гани в своем Twitter.

Нападение, которое послужило причиной отставки Станекзая, произошло накануне поздно вечером в городе Джелалабаде на востоке провинции Нангархар.

По данным представителя местной власти, в результате нападения убиты четверо братьев.

Мохаммед Масум Станекзай занимал пост главы афганской разведки с июля 2016 года.

1ви ар бп

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта