Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 5:07

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Принятие в США закона NOPEC является "плохой идеей", заявил журналистам на конференции Ceraweek в Хьюстоне глава британского нефтяного гиганта ВР Роберт Дадли.

Он отметил, что в случае принятия закон "будет иметь непредсказуемые последствия" для мирового нефтяного рынка и позволит американским юристам "нарушать суверенитет государств".

Накануне министр энергетики США Рик Перри в интервью Bloomberg TV заявил, что ОПЕК следует тревожиться из-за обсуждаемого в США механизма привлечения ее членов к судебной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

Конгресс США обсуждает инициативы в отношении ОПЕК с 2000 года, однако пока ни одну из них не удалось реализовать. Сейчас палата представителей и сенат рассматривают два законопроекта с названием NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Сенаторы видят свой документ как поправку к закону Шермана 1890 года - первому антимонопольному правовому акту в США, который привел к дроблению Standard Oil Джона Рокфеллера.

Если законодательство NOPEC станет реальностью, у правительства США будет возможность подать на ОПЕК в суд за манипулирование ценами на энергоносители.

1гк тг

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