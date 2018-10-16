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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 9:26 16.10.2018 - 09:26

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил во вторник, что, несмотря на слова президента США Дональда Трампа о его возможном увольнении, он остается на стороне главы администрации.

"Я в его команде. Мы не обсуждали вопрос моей отставки", - сказал он, общаясь с журналистами во время визита во вьетнамский Хошимин.

"Как вы видите, мы продолжаем выполнять нашу работу", - привела слова Дж.Мэттиса американская газета "Хилл".

"Я прочел, что газеты об этом пишут... Мы, в министерстве обороны, продолжаем работать, это не проблема", - добавил глава Пентагона.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Си-Би-Эс допустил возможность отставки шефа Пентагона Дж.Мэттиса.

"У меня очень хорошие отношения с ним (Дж.Мэттисом - ИФ). Два дня назад я с ним обедал. У меня очень хорошие отношения с ним... если вы хотите знать правду, то я думаю, он в некотором роде представитель Демократической партии", - сказал президент.

"Но генерал Мэттис - отличный парень. Мы очень хорошо ладим. Он может покинуть свой пост. Я имею в виду: в какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон", - пояснил он.

При этом Д.Трамп сказал, что Дж.Мэттис не обращался к нему с просьбой об отставке.

Президент указал на тот факт, что работа некоторых сотрудников администрации у него "не вызывает восторга". В то же время, отмечает Си-Би-Эс, Д.Трамп опроверг сообщения о "хаосе" в Белом доме и назвал подобную информацию "фейковыми новостями".

Американские СМИ напомнили, что Дж.Мэттис ранее не всегда ладил с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном - сторонником более радикальной политики. Однако шеф Пентагона в сентябре опровергал сообщения, что в ближайшем будущем он намерен оставить пост главы Минобороны США.

Ранее в октябре Никки Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Д.Трамп пообещал в ближайшие недели определиться с преемником Н.Хейли.

1ла ар

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