Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 19:30

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что несмотря на коронавирус, другие вызовы в адрес США не исчезли и, в частности, упомянул попытку российского самолета войти в американское воздушное пространство.

"Как вы знаете, Северная Корея проводит испытания оружия, у нас был российский самолет, который пытался проникнуть в наше воздушное пространство, мы продолжаем вести борьбу с терроризмом в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане, мы работаем в Ираке, пытаемся сдержать Иран", - сказал он в интервью телеканалу Fox news, отвечая на вопрос, не пытаются ли соперники США воспользоваться в своих интересах ситуацией с коронавирусом.

В то же время Эспер не стал уточнять детали относительно "российского самолета".

Он добавил, что мир по-прежнему остается "опасным местом", и Минобороны США, несмотря на пандемию, необходимо не оставлять остальной мир без внимания.

1аю ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!