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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 8:55 29.06.2018 - 08:55

Токио. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Джеймс Мэттис, приехавший с визитом в Японию, заявил, что США никоим образом не отказываются от военного альянса с Японией.

"Альянс США и Японии - краеугольный камень стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, и наши обязательства в отношении этого альянса остаются нерушимыми", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс его слова после переговоров с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой.

Шеф Пентагона вновь упомянул о приостановке военных учений с Южной Кореей, подчеркнув, что речь идет о "создании пространства для того, чтобы наши дипломаты энергично вели переговоры" с КНДР, и что в то же время США продолжают занимать "крепкую совместную (с союзниками - ИФ) оборонительную позицию".

Также, по данным АП, Дж.Мэттис пообещал японской стороне поддержку по делу японцев, похищенных в 1970-1980-х годах северокорейскими спецслужбами.

В свою очередь И.Онодэра отметил, что Япония и США договорились продолжать совместные военные учения, укреплять возможности ответных действий в случае чрезвычайной ситуации, а также следить за тем, чтобы санкции ООН против КНДР не нарушались.

И.Онодэра подчеркнул, что Токио и Вашингтон должны работать для полной ликвидации "всего северокорейского оружия массового уничтожения, включая биологическое и химическое, и баллистических ракет любой дальности действия".

Кроме этого, министр заявил, что в ходе переговоров Дж.Мэттис подтвердил стремление США работать над передислокацией американского контингента в префектуре Окинава - частично в другой район острова Окинава, частично на остров Гуам; а также над обеспечением безопасности полетов американской военной авиации над японской территорией.

19 июня Пентагон подтвердил приостановку запланированных на август совместных военных учений Ulchi Freedom Guardian США и Южной Кореи.

Позднее в июне президент США Дональд Трамп заявлял, что выступает против военных учений США и Южной Кореи, так как они "обходятся в целое состояние".

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