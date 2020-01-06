Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 23:28

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Письмо о подготовке к выводу сил возглавляемой США коалиции из Ирака - это черновой вариант, который по ошибке был отправлен иракской стороне, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Это письмо - черновой вариант. На нем не стояла подпись, и его не следовало публиковать. Текст неудачно сформулирован. В нем ошибочно говорится о выводе войск" - цитирует его CNN.

"Это просто ошибка. Это письмо не следовало отправлять", - добавил американский военачальник.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер также заверил, что решение о выводе сил коалиции из Ирака не принято.

В понедельник в СМИ появились выдержки из письма, направленного коалицией по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). В нем говорилось, что в ближайшие дни начнется передислокация сил в рамках подготовки к последующему выводу военных из Ирака.

Ранее в январе парламент Ирака проголосовал за то, чтобы призвать правительство страны добиваться ухода войск США и их союзников с иракской территории.

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