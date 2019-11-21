Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 5:25

Вашингтон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер в четверг заявил журналистам в Ханое, где находится с визитом, что ему ничего не известно о планах сокращения численности американского воинского контингента из Южной Кореи.

"Я об этом не слышал", - сказал он в ответ на вопрос о том, намерены ли Соединенные Штаты вывести с юга Корейского полуострова 4 тыс. своих военнослужащих, если переговоры по финансированию пребывания американских войск не увенчаются успехом.

Он добавил, что США не выступали по этому вопросу с какими-либо угрозами в адрес Сеула.

"Мы не угрожаем союзникам по этому вопросу. Это переговоры", -сказал он.

Ранее с предположением о возможном сокращении американского воинского континента выступили южнокорейские СМИ.

Эспер отметил, что, хотя он и читает материалы СМИ, однако многие из них "являются ложными, неточными или преувеличенными".

США во вторник прервали переговоры с Южной Кореей об увеличении доли Сеула в возмещении затрат на содержание американского воинского контингента после того, как стороны не смогли преодолеть разногласия.

В Южной Корее дислоцировано 28 тыс. 500 американских солдат для сдерживания Северной Кореи.

"Между общими предложениями американской стороны и принципами, которых мы придерживаемся, действительно есть значительные разногласия", - заявил глава южнокорейской делегации Чон Ын Бо на пресс-конференции.

Он отметил, что переговоры были прерваны по инициативе американской стороны.

На увеличении расходов на содержание американских войск в Южной Корее настаивает президент США Дональд Трамп.

1гк мк

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