Вашингтон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер в четверг заявил журналистам в Ханое, где находится с визитом, что ему ничего не известно о планах сокращения численности американского воинского контингента из Южной Кореи.
"Я об этом не слышал", - сказал он в ответ на вопрос о том, намерены ли Соединенные Штаты вывести с юга Корейского полуострова 4 тыс. своих военнослужащих, если переговоры по финансированию пребывания американских войск не увенчаются успехом.
Он добавил, что США не выступали по этому вопросу с какими-либо угрозами в адрес Сеула.
"Мы не угрожаем союзникам по этому вопросу. Это переговоры", -сказал он.
Ранее с предположением о возможном сокращении американского воинского континента выступили южнокорейские СМИ.
Эспер отметил, что, хотя он и читает материалы СМИ, однако многие из них "являются ложными, неточными или преувеличенными".
США во вторник прервали переговоры с Южной Кореей об увеличении доли Сеула в возмещении затрат на содержание американского воинского контингента после того, как стороны не смогли преодолеть разногласия.
В Южной Корее дислоцировано 28 тыс. 500 американских солдат для сдерживания Северной Кореи.
"Между общими предложениями американской стороны и принципами, которых мы придерживаемся, действительно есть значительные разногласия", - заявил глава южнокорейской делегации Чон Ын Бо на пресс-конференции.
Он отметил, что переговоры были прерваны по инициативе американской стороны.
На увеличении расходов на содержание американских войск в Южной Корее настаивает президент США Дональд Трамп.
1гк мк