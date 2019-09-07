Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 12:08

(добавлена позиция французской стороны в 4 и 8-9 абзацах)

Париж. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Заявления Ирана о дальнейшем отказе исполнять свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) удивления не вызывают, сказал в субботу в Париже глава Пентагона Марк Эспер.

"Я не удивлен заявлениям Ирана, что он будет нарушать СВПД", - цитируют западные СМИ его слова, сказанные на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли.

"Нет сюрприза в том, что иранцы собираются добиваться того, чего они всегда намеревались сделать", - продолжил он, также утверждая, что в течение многих лет Тегеран нарушал как СВПД, так и Договор о нераспространении ядерного оружия.

В свою очередь Флоранс Парли призвала Иран соблюдать условия СВПД. Она отметила, что Париж "продолжит, используя все наши (Франции - ИФ) дипломатические усилия", добиваться цели соблюдения Тегераном СВПД.

Кроме этого, Эспер коснулся ситуации в Персидском заливе и попыток США создать коалицию по обеспечению морской безопасности в регионе.

"Для нас речь идет о препятствовании плохому поведению в (Персидском - ИФ) заливе", - отметил Эспер.

"Ключевой момент состоит в том, что мы все защищаем ключевые ценности и права, установленные после Второй мировой войны, связано ли это с попытками Ирана нарушать (эти принципы - ИФ), или попытками Китая (делать это - ИФ) в Южно-Китайском море", - добавил он.

СМИ отмечают, что Франция ранее отказалась присоединиться к этой коалиции под эгидой США, и данной инициативе предпочла поиски партнеров для собственного наблюдения за безопасностью морских путей в регионе.

"Цель - собрать как можно больше партнеров и способов слежения (за ситуацией - ИФ), чтобы улучшить обстановку с безопасностью в Персидском заливе; и нет абсолютно никакого соперничества между этими двумя (французской и американской - ИФ) инициативами", - цитируют СМИ слова Флоранс Парли.

Ранее в субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди озвучил ряд шагов в рамках 3-го этапа сокращения Ираном своих обязательств по СВПД. Исполнение этих мер началось еще накануне 6 сентября.

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