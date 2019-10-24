Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 10:47

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Марк Эспер в четверг выразил обеспокоенность в связи со сближением Турции с Россией и указал на необходимость переориентировать Анкару "обратно на другой путь" действий, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

"Мы видим, как Турция смещается ближе к орбите России. Нам нужно, чтобы Турция была сильным и надежным союзником, которым она была в прошлом", - сказал он в Брюсселе.

"Турция поставила нас всех в очень сложное положение", - отметил он, комментируя операцию Турции в Сирии "Источник мира".

При этом Эспер выразил мнение, что политика Анкары приняла стратегически неверное направление.

Также шеф Пентагона утверждал, что Турция намеревалась вторгнуться в Сирию в независимости от того, будет ли там присутствовать американский контингент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу подразделений курдских сил и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года, отмечается в меморандуме.

"С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - говорится в меморандуме.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции.

1аю ар ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!