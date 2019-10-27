Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 16:15

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - США следят за тем, кто возглавит террористическую группировки ИГ (запрещена в РФ) после гибели ее основателя Абу Бакра аль-Багдади, и будут уничтожать этих людей, заявил в воскресенье глава Пентагона Марк Эспер.

"Мы будем внимательно следить за развитием событий. И когда будут появляться новый лидер или новые лидеры, то мы будем охотиться и на них", - сказал он в эфире CNN.

Ликвидированного Аль-Багдади министр обороны США охарактеризовал "не только как их (террористов из ИГ - ИФ) лидера". "Он - еще и основатель их группировки. Он во многом был для них источником вдохновения", - добавил Эспер.

В связи с этим гибель аль-Багдади он назвал "огромным ударом" по террористам.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о смерти аль-Багдади в ходе спецоперации США на севере Сирии.

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