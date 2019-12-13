Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 1:27

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер заявил, что первое испытание запрещенной ранее Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) американской баллистической ракеты прошло успешно.

"Сегодня Управление стратегических возможностей (Strategic Capabilities Office - SCO) и ВВС США успешно провели испытания прототипа неядерной баллистической ракеты наземного базирования. Поздравляю совместную команду правительства и промышленности с переходом от концепции к запуску менее чем за 9 месяцев!" - написал Эспер в своем твиттере.

Он отметил, что команда начала работу по подготовке к тестированию после того, как США приостановили свои обязательства по ДРСМД в феврале 2019 года.

По его словам, обычно на планирование и выполнение такого испытания уходит 24 месяца.

"Это достижение демонстрирует способность Америки реагировать на критические вызовы национальной безопасности", - добавил глава Минобороны США.

Ранее в четверг Пентагон сообщил, что запуск "прототипа баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации с авиабазы Ванденберг в Калифорнии был осуществлен в 08.30 (19.30 мск) по тихоокеанскому времени США 12 декабря 2019 года".

Как сообщалось, 2 августа Соединенные Штаты вышли из Договора о РСМД, который запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км. Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в его несоблюдении. Россия отвергла эти обвинения.

По опубликованным Пентагоном видео кадрам испытания, ракета по своему внешнему виду напоминает американскую твердотопливную двухступенчатую ракету Pershing II ("Першинг-2"), которые были ликвидированы по Договору о РСМД.

Американские власти подчеркнули, что не планируют воссоздавать такие системы, способные нести ядерные боезаряды. Но, как заявил министр Эспер, Пентагон "будет в полной мере заниматься разработкой этих ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России и создания более широкого выбора возможностей для нанесения вооруженными силами удара с использованием обычного оружия".

В августе США уже провели испытание варианта крылатой ракеты среднего радиуса действия наземного базирования "Томагавк", запущенной из системы вертикального пуска Mark 41. Пуск был также осуществлен с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Осуществленное в четверг испытание оружия данного типа стало первым с тех пор, как США вышли из Договора о РСМД.

1вз ки

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