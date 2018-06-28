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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 8:35 28.06.2018 - 08:35

Гонконг. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Джеймс Мэттис, прибывший с визитом в Южную Корею, в четверг заявил, что администрация США не намерена сокращать американское военное присутствие на южнокорейской территории.

"Обязательства США перед Республикой Корея остаются нерушимыми, и США продолжат использовать весь спектр дипломатических и военных возможностей для выполнения этих обязательств. Эта (политика - ИФ) включает в себя поддержание нынешнего уровня войск США на Корейском полуострове", - приводит телеканал Уай-Ти-Эн слова Дж.Мэттиса во время переговоров с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му.

Также Дж.Мэттис вновь подтвердил стремление США к полной, доступной проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме этого, он упомянул приостановку американо-южнокорейских учений Ulchi Freedom Guardian и отметил, что это решение "создает больше возможностей для наших дипломатов вести переговоры, увеличивает перспективу достижения мирного решения проблемы Корейского полуострова". Дж.Мэттис подчеркнул, что, тем не менее, войска США и Южной Кореи сохраняют боеготовность и решимость дать ответ на "любой вызов".

19 июня Пентагон подтвердил приостановку запланированных на август совместных военных учений Ulchi Freedom Guardian США и Южной Кореи.

Позднее в июне президент США Дональд Трамп заявлял, что выступает против военных учений США и Южной Кореи, так как они "обходятся в целое состояние".

1аю гк

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