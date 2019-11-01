Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер заявил, что контроль американских военных над районами нефтяных месторождений в Сирии необходим как для защиты их от ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), так и для обеспечения доступа к ним Демократических сил Сирии, оппозиционных сирийскому правительству.

"Мы обеспечиваем безопасность нефтяных месторождений, чтобы лишить доступа ИГИЛ к ним и другим субъектам в регионе, а также обеспечить, чтобы Демократические силы в Сирии имели к ним постоянный доступ. Эти ресурсы важны, чтобы Демократические силы могли выполнять свою миссию, делать то, что нужно делать в регионе", - сказал министр журналистам в ответ на вопрос о том, возможен ли американский контроль над нефтеносными районами без конфронтации с Россией и правительственными войсками Сирии.

Ранее Эспер заявлял, что США намерены защитить нефтяные месторождения на востоке Сирии, в том числе от ИГИЛ, и ответят на любую угрозу жизни своих военных.

"Мы приступили к размещению, передислокации дополнительных сил (...) в Дейр-эз-Зоре. Как я говорил, это включает в себя механизированные части и другие типы войск, и это продолжится, пока мы не решим: у нас есть достаточно возможностей, чтобы гарантировать - ИГИЛ и другие дестабилизирующие силы не получат доступ к этому нефтяному объекту", - сказал Эспер журналистам.

При этом он подчеркнул, что США "ответят при помощи преобладающей военной силы любой группе, которая угрожает безопасности наших сил там".

Шеф Пентагона встретился с журналистами в рамках визита в США министра обороны Австралии Линды Рейнолдс.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

1гк гс

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