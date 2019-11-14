Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 3:25

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты продолжают оказывать военную поддержку оппозиционным правительству Сирии Сирийским демократическим силам, признал министр обороны США Марк Эспер.

"Мы по-прежнему оказываем им помощь", - сказал он журналистам.

Он подтвердил, что США "намерены сохранять в Сирии от 500 до 600 военнослужащих" для охраны нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Эспер пояснил: "Окончательное поражение ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) - в этом наша миссия, верно? Способ, которым мы обеспечим устойчивое поражение ИГИЛ, - это лишение их доступа к нефтяным месторождениям".

1гк тг

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