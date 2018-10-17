Шеф Пентагона по запросу китайской стороны планирует встретиться в Сингапуре с главой Минобороны КНР - помощник Мэттиса
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Гонконг. 17 октября. ИНТЕРФАКС - У шефа Пентагона Джеймса Мэттиса есть планы провести переговоры с главой Минобороны КНР Вэем Фэнхэ в Сингапуре после поступления от китайской стороны предложения о подобной встрече, заявил журналистам помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер.
Он отметил, что встреча должна состояться в четверг в Сингапуре "на полях" встречи министров обороны стран региона.
"Тот факт, что он (Дж.Мэттис - ИФ) встретится с министром Вэем некоторым образом указывает на то, что китайцы заинтересованы поддержании нормальной и стабильной обстановки, как и мы", - приводит слова Р.Шривера агентство "Ассошиэйтед пресс".
Он пояснил, что Дж.Мэттис должен довести до сведения Вэя Фэнхэ заинтересованность США в нормальных отношениях с КНР.
Дж.Мэттис ранее отменил планировавшийся на октябрь визит в Китай.
Как сообщалось, отношения США и КНР резко обострились после повышения Соединенными Штатами пошлин на импортируемые из КНР товары, а также санкций против отдела вооружений Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу за покупку истребителей и ракетных систем у России.
После этого, Китай отозвал из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна, находившегося там с визитом. Пекин также отложил проведение очередной встречи между начальниками объединенных штабов вооруженных сил Китая и США, которая должна была состояться 25-27 сентября в китайской столице.
1аю ав
Интерфакс