Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 5:12

Вашингтон. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Северная Корея, скорее всего, намерена продолжать испытания ракетного оружия на фоне неудовлетворенности тупиком, в котором пребывают ее переговоры с США, заявил американский министр обороны Марк Эспер.

"Мы видели сообщения об испытаниях. Думаю, они продолжат их, поскольку не испытывают удовлетворения", - сказал он журналистам.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало о проведении двух "важных испытаний" - 7 и 13 декабря - на космодроме Сохэ "с целью сдерживания и противостояния ядерной угрозе со стороны США". Эксперты считают, что могли испытываться твердотопливные двигатели для межконтинентальных баллистических ракет.

Эспер не привел деталей, касающиеся северокорейских испытаний, однако высказался в пользу продолжения дипломатических усилий.

"Я наблюдаю за Корейским полуостровом уже, наверное, четверть века. Я знаком с их тактикой, с их бахвальством, но, думаю, что нам нужно сесть и серьезно обсудить политическое соглашение, которое позволит осуществить денуклеаризацию полуострова", - сказал министр.

Он добавил: "Мне бы хотелось сохранять оптимизм по поводу того, что мы сможем продвинуться вперед в вопросе переговоров, поскольку альтернатива не будет позитивной".

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что был бы "разочарован", если бы Северная Корея предприняла конкретные действия, касающиеся судьбы переговоров по денуклеаризации, в качестве ультиматума Соединенным Штатам.

"Посмотрим. Я был бы разочарован, если бы что-то было в работе. И если это так, мы позаботимся об этом", - сказал Трамп в Белом доме, когда его спросили о ситуации с переговорами.

Он добавил, что США очень внимательно следят за КНДР.

"Мы наблюдаем за Северной Кореей - мы наблюдаем за многими местами, на самом деле, очень внимательно. Но за Северной Кореей мы наблюдаем особенно внимательно", - отметил президент США.

В последние недели Пхеньян делает все более резкие заявления, обещая "рождественский подарок", если Вашингтон не пойдет на некоторые уступки в переговорах по денуклеаризации.

Трамп провел три встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном с июня 2018 года, чтобы попытаться достичь соглашения о демонтаже ядерной программы страны в обмен на смягчение санкций США и гарантии безопасности.

Некоторые эксперты высказывают опасения, что Северная Корея может провести первые после 2017 года испытания межконтинентальной баллистической ракеты, если ее требования не будут выполнены к концу года.

Ранее спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от переговоров с Пхеньяном, и не устанавливает никакого "крайнего срока".

"У США нет крайнего срока. У нас есть цель выполнить обязательства, взятые двумя лидерами (президентом США и лидером КНДР - ИФ) во время их встречи", - процитировало Бигана агентство "Ренхап".

Он также предостерег Север от любых провокаций.

"Мы полностью осознаем мощный потенциал Северной Кореи для проведения крупных провокаций в ближайшие дни. Мягко говоря, такие действия будут крайне бесполезны для достижения прочного мира на Корейском полуострове", - отметил дипломат.

1гк тг

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