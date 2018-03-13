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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 7:06 13.03.2018 - 07:06

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что, по его мнению, у афганского движения "Талибан" проявился интерес к переговорам с властями страны.

"Мы отметили интерес (к переговорам - ИФ) со стороны талибов", - заявил он журналистам на борту самолета перед началом необъявленного ранее визита в Афганистан.

По заявлению шефа Пентагона, этот интерес в Вашингтоне наблюдают уже несколько месяцев со стороны некоторых групп талибов.

"Другими словами, это не сразу весь "Талибан". Трудно ожидать, что мост удастся сразу навести. Но в составе движения есть элементы, которые явно заинтересованы в переговорах с афганским правительством", сказал министр.

В ответ на вопрос о желании США начать прямые переговоры с "Талибаном" Дж.Мэттис заявил: "Мы бы хотели, чтобы их вели и определяли содержание мер по примирению сами афганцы".

В феврале текущего года президент Афганистана Ашраф Гани выступил с предложением к "Талибану" начать переговоры без каких-либо предварительных условий.

гк бп

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