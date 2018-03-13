Шеф Пентагона увидел признаки интереса у афганских талибов к переговорам с официальным Кабулом
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что, по его мнению, у афганского движения "Талибан" проявился интерес к переговорам с властями страны.
"Мы отметили интерес (к переговорам - ИФ) со стороны талибов", - заявил он журналистам на борту самолета перед началом необъявленного ранее визита в Афганистан.
По заявлению шефа Пентагона, этот интерес в Вашингтоне наблюдают уже несколько месяцев со стороны некоторых групп талибов.
"Другими словами, это не сразу весь "Талибан". Трудно ожидать, что мост удастся сразу навести. Но в составе движения есть элементы, которые явно заинтересованы в переговорах с афганским правительством", сказал министр.
В ответ на вопрос о желании США начать прямые переговоры с "Талибаном" Дж.Мэттис заявил: "Мы бы хотели, чтобы их вели и определяли содержание мер по примирению сами афганцы".
В феврале текущего года президент Афганистана Ашраф Гани выступил с предложением к "Талибану" начать переговоры без каких-либо предварительных условий.
гк бп
Интерфакс