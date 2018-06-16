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Этот контент был опубликован 16 июня 2018 г. 9:03 16.06.2018 - 09:03

Лондон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Крупный пожар произошел в здании школы искусств в шотландском Глазго в ночь на субботу, потушить его пока не удалось, сообщает канал "Скай ньюс".

Информации о жертвах или о пострадавших в результате инцидента не приводится.

Огонь уничтожил до 50% здания школы, построенного более 100 лет назад. Пламя коснулось всех этажей здания. Также огонь перекинулся на несколько соседних зданий и нанес им значительный ущерб.

На месте всю ночь работали более 120 сотрудников пожарной службы, потушить пламя до конца им пока не удалось, однако, по их словам, они контролируют ситуацию.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен выразила поддержку людям, бросившимся на тушение пожара и заявила, что "ее сердце разбито из-за любимой школы искусств Глазго".

Этот пожар в здании школы искусств стал вторым за четыре года. Предыдущий пожар произошел в 2014 году. На реставрацию здания было затрачено более 10 млн фунтов стерлингов. Оно должно было открыть двери для учащихся в 2019 году.

1эф ав

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