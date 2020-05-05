Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 16:16

Лондон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Болгарские школы будут закрыты до сентября, а школьники продолжат обучение онлайн, чтобы не допустить распространение коронавируса, сообщают во вторник европейские СМИ.

"Мы достигли консенсуса с родителями, учителями, чиновниками сферы здравоохранения в том, что школьный учебный год должен завершиться онлайн", - заявил журналистам министр образования Красимир Валчев.

Исключения будут сделаны для учеников седьмых и двенадцатых классов, которые сдают экзамены. Экзамены проведут в период с 1 по 17 июня, в помещениях будут находиться максимум 10 человек с соблюдением норм дистанцирования.

Новый учебный год, как ожидается, начнется в середине сентября. Когда в Болгарии откроются детские сады, пока не решено.

В Болгарии, где проживают порядка 7 млн человек, зарегистрировано свыше 1,6 тыс. заражений, скончались 78 человек. Еще до вспышки коронавируса в мире в этой стране ввели карантин для учащихся младшей и средней школы из-за эпидемии гриппа. Учителя вели уроки в онлайн-режиме, многим детям учебные материалы доставляли социальные работники, также трансляции уроков велись на телевидении.

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