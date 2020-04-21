Брюссель. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во вторник объявил, что начальные школы в стране вновь откроют свои двери 11 мая, сообщают европейские СМИ.
Детям также будет разрешено заниматься в спортивных секциях. Позже власти страны планируют возобновить работу и средних школ.
Однако все остальные ограничения из-за коронавирусной инфекции продолжат действовать в Нидерландах до 20 мая. До этого времени, в частности, будут закрыты бары, рестораны, а также парикмахерские.
Запрет на массовые общественные мероприятия продлен в стране до сентября.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в Нидерландах зарегистрировано около 34 тыс. случаев заражения, почти 4 тыс. человек скончалось.
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