Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 10:41

Гонконг. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Учащиеся средних и старших школ в понедельник объявили о забастовке в знак поддержки антиправительственного протестного движения, сообщает агентство Associated Press.

В первый день начала учебного года гонконгские учащиеся в масках и касках сформировали живую цепь у входов в государственные образовательные учреждения.

Основная часть акции протеста запланирована на вторую половину дня. Учащиеся планируют уйти с занятий и собраться на одной из центральных площадей Гонконга. Своими действиями они хотят поддержать участников продолжающихся все лето протестов против властей.

Ранее в понедельник протестующие устроили беспорядки на пригородных поездах. Они удерживали двери поездов, блокируя тем самым их отправление.

Накануне участники протестов заблокировали движение скоростного поезда, связывающего центр Гонконга с аэропортом. Они также блокировали автобусы, подъезжающие к терминалам аэропорта.

Массовые протесты в Гонконге начались с июня текущего года. Первоначально участники акций требовали, чтобы власти этого специального административного района КНР не принимали законопроект, разрешающий экстрадицию из Гонконга на территорию материкового Китая. Затем, когда власти Гонконга отказались от законопроекта, к требованиям прибавились и другие. В частности, протестующие требуют отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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