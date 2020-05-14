Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 12:54

Лондон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - В Финляндии школьники вернулись к обучению в школах за примерно две недели до летних каникул, но сохраняют дистанцию друг от друга, сообщает в четверг BBC.

Школьникам запрещено собраться в большие группы на детских площадках. Многие помещения в школе оборудованы теперь под дополнительные учебные классы, чтобы учащиеся находились на большей дистанции друг от друга, чем обычно.

Более восьми недель школьники в Финляндии не посещали занятия в школе из-за вспышки коронавируса в мире.

Однако в профсоюзе учителей обращают внимание на то, что возвращение к учебе пока что может быть опасным и для детей, и для преподавателей.

Летние каникулы в школах в Финляндии начинаются в начале июня.

Всего в Финляндии выявлено более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 284 человека.

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