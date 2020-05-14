Лондон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - В Финляндии школьники вернулись к обучению в школах за примерно две недели до летних каникул, но сохраняют дистанцию друг от друга, сообщает в четверг BBC.
Школьникам запрещено собраться в большие группы на детских площадках. Многие помещения в школе оборудованы теперь под дополнительные учебные классы, чтобы учащиеся находились на большей дистанции друг от друга, чем обычно.
Более восьми недель школьники в Финляндии не посещали занятия в школе из-за вспышки коронавируса в мире.
Однако в профсоюзе учителей обращают внимание на то, что возвращение к учебе пока что может быть опасным и для детей, и для преподавателей.
Летние каникулы в школах в Финляндии начинаются в начале июня.
Всего в Финляндии выявлено более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 284 человека.
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