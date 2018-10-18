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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 12:17 18.10.2018 - 12:17

Пекин. 18 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в четверг прибыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику (КНР).

"В Пекине министр совместно с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся проведёт в пятницу, 19 октября, двадцать третье заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС)", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

Стороны планируют подвести итоги работы за прошедший год и наметить первоочередные задачи в области развития ВТС на предстоящий период.

"По окончании заседания предусматривается подписание протокола. В нём будут определены перспективные направления взаимодействия и конкретизированы пути реализации намеченных проектов", - сказала Р.Марковская.

С.Шойгу прибыл в Китай из Монголии, где находился с официальным визитом.

1сб ав

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