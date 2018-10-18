Шойгу в Улан-Баторе подпишет долгосрочную программу развития воленно-технического сотрудничества с Монголией
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***Запланирована передача коллегам продукции военного назначения из запасов Минобороны РФ
Улан-Батор (Монголия). 18 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Улан-Батор, где обсудит с монгольскими коллегами вопросы военного и военно-технического сотрудничества (ВТС).
"В ходе официального визита у главы российского военного ведомства запланированы переговоры с военно-политическим руководством Монголии. Предполагается обсуждение актуальных вопросов российско-монгольского взаимодействия в военной и военно-технической областях. А также - подписание долгосрочной программы развития военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран", - сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
Кроме того, отметила она, ""на полях" визита запланирована передача монгольской стороне продукции военного назначения из наличия Минобороны России".
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Интерфакс