Шотландский судья отказался приостанавливать реализацию плана Джонсона по работе парламента
Лондон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Шотландский судья не стал запрещать реализацию плана премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация BBC.
Решение принято в связи с тем, что судья не увидел "убедительной необходимости" в таком запрете.
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