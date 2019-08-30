Лондон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Шотландский судья не стал запрещать реализацию плана премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация BBC.

Решение принято в связи с тем, что судья не увидел "убедительной необходимости" в таком запрете.

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