Брюссель. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Первый министр Шотландии Никола Стерджен во вторник заявила, что жители Шотландии отвергают Brexit и желают оставаться европейским народом.
Эти слова Стерджен прозвучали по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и координатором ЕС на переговорах по Brexit Мишелем Барнье. После переговоров Стерджен также выступила в Центре европейской политики.
"Шотландия всегда будет европейской нацией", - сказала она.
По словам Стерджен, жители Шотландии "продемонстрировали, что они полностью отвергают Brexit и хотят оставаться европейским народом".
"Членство в ЕС не только имеет огромные экономические выгоды для Шотландии, но и является базой для основных ценностей, которые мы разделяем в отношении демократии, равенства, сотрудничества и прав человека", - подчеркнула Стерджен.
"Мои встречи в Брюсселе - это возможность рассказать о поддержке правительством Шотландии этих ценностей и о том, как они способствуют улучшению положения в Шотландии, в Европе и во всем мире", - добавила она.
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября 2019 года.
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