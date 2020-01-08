Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 13:22

Таллин. 8 января. ИНТЕРФАКС - Штаб операции вооруженных сил США и их союзников против запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" "Непоколебимая решимость" (Operation Inherent Resolve, OIR) переводится из Багдада в Кувейт, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе эстонских Сил обороны.

Здесь распространили интервью с работающим в штабе (OIR) руководителем эстонского контингента полковника Тыну Мииля, (Tonu Miil) который рассказал, что минувшей ночью "основную часть штаба перевели из "зеленой" зоны Багдада в Кувейт, это осуществлялось и ранее на протяжении нескольких дней". "Я сам прибыл сегодня утром в Кувейт, и здесь вновь организуется штаб OIR. По состоянию на вечер вторника в Багдаде было все спокойно. Еще сегодня утром передвигался из багдадского аэропорта в "зеленую" зону и на улицах ничего особенного не происходило", - сказал Мииль.

"В ближайшие дни разместим штаб и начнем проводить штабную работу и планировать дальнейшие шаги OIR", - добавил полковник.

Он также сообщил, что с проходящими в Ираке службу семерыми инструкторами Сил обороны Эстонии все в порядке.

Яч+2

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