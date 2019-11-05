*** Письмо передал Горбачеву экс-президент ФРГ Вулф в присутствии Леха Валенсы
Берлин. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что России и европейским странам нельзя мириться с возросшим отчуждением последних лет.
В письме бывшему президенту СССР Михаилу Сергеевичу Горбачеву в связи с 30-летием падения Берлинской стены Штайнмайер отметил, что "далеко не все надежды тех дней осуществились".
"Особенно больно видеть нынешнее состояние германо-российских и европейско-российских взаимоотношений. Наша задача и наша обязанность - не мириться с возросшим отчуждением последних лет и не терять из виду цель совместного будущего в условиях мира и сотрудничества", - говорится в послании главы государства, которое цитирует посольство ФРГ в Москве.
Штайнмайер выразил искреннюю признательность Горбачеву за вклад в воссоединение Германии.
"Мы не забыли и не забудем, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были бы невозможны без смелых и человечных решений, принятых тогда Вами лично", - пишет президент Германии.
"В эти дни я прежде всего хочу со всей искренностью сказать Вам: Германия всегда будет глубоко признательна Вам и будет помнить об этой признательности", - подчеркнул Штайнмайер.
Письмо президента ФРГ Горбачеву передал бывший руководитель Германии Кристиан Вульф во время встречи в "Горбачев-фонде", говорится в сообщении пресс-службы фонда.
Кроме того, во встрече принял участие бывший президент Польши Лех Валенса. Он также в своем выступлении подчеркнул "выдающуюся роль Горбачева в прекращении "холодной войны".
"Старая эпоха ушла в прошлое, - сказал он, - и это огромное достижение. Но здание нового миропорядка еще не построено. Даже не заложен его фундамент. Демократии угрожают популисты, демагоги, апатия избирателей".
В ответном слове Горбачев особо отметил необходимость продолжения борьбы за ядерное разоружение.
"Я говорю об этом во всех своих интервью, статьях, выступлениях, и пока есть силы, буду об этом везде говорить", - подчеркнул экс-президент СССР.
30-летие падения Берлинской стены отмечают в ФРГ на текущей неделе.
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