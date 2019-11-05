Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 13:19

*** Письмо передал Горбачеву экс-президент ФРГ Вулф в присутствии Леха Валенсы

Берлин. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что России и европейским странам нельзя мириться с возросшим отчуждением последних лет.

В письме бывшему президенту СССР Михаилу Сергеевичу Горбачеву в связи с 30-летием падения Берлинской стены Штайнмайер отметил, что "далеко не все надежды тех дней осуществились".

"Особенно больно видеть нынешнее состояние германо-российских и европейско-российских взаимоотношений. Наша задача и наша обязанность - не мириться с возросшим отчуждением последних лет и не терять из виду цель совместного будущего в условиях мира и сотрудничества", - говорится в послании главы государства, которое цитирует посольство ФРГ в Москве.

Штайнмайер выразил искреннюю признательность Горбачеву за вклад в воссоединение Германии.

"Мы не забыли и не забудем, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были бы невозможны без смелых и человечных решений, принятых тогда Вами лично", - пишет президент Германии.

"В эти дни я прежде всего хочу со всей искренностью сказать Вам: Германия всегда будет глубоко признательна Вам и будет помнить об этой признательности", - подчеркнул Штайнмайер.

Письмо президента ФРГ Горбачеву передал бывший руководитель Германии Кристиан Вульф во время встречи в "Горбачев-фонде", говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Кроме того, во встрече принял участие бывший президент Польши Лех Валенса. Он также в своем выступлении подчеркнул "выдающуюся роль Горбачева в прекращении "холодной войны".

"Старая эпоха ушла в прошлое, - сказал он, - и это огромное достижение. Но здание нового миропорядка еще не построено. Даже не заложен его фундамент. Демократии угрожают популисты, демагоги, апатия избирателей".

В ответном слове Горбачев особо отметил необходимость продолжения борьбы за ядерное разоружение.

"Я говорю об этом во всех своих интервью, статьях, выступлениях, и пока есть силы, буду об этом везде говорить", - подчеркнул экс-президент СССР.

30-летие падения Берлинской стены отмечают в ФРГ на текущей неделе.

Вс де

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