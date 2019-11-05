Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 13:05

Берлин. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что России и европейским странам нельзя мириться с возросшим отчуждением последних лет.

В письме бывшему президенту СССР Михаилу Сергеевичу Горбачеву в связи с 30-летием падения Берлинской стены Штайнмайер отметил, что "далеко не все надежды тех дней осуществились".

"Особенно больно видеть нынешнее состояние германо-российских и европейско-российских взаимоотношений. Наша задача и наша обязанность - не мириться с возросшим отчуждением последних лет и не терять из виду цель совместного будущего в условиях мира и сотрудничества", - говорится в послании главы государства, которое цитирует посольство ФРГ в Москве.

Штайнмайер выразил искреннюю признательность Горбачеву за вклад в воссоединение Германии.

"Мы не забыли и не забудем, что чудо мирного воссоединения моей страны и конец разделения Европы были бы невозможны без смелых и человечных решений, принятых тогда Вами лично", - пишет президент Германии.

"В эти дни я прежде всего хочу со всей искренностью сказать Вам: Германия всегда будет глубоко признательна Вам и будет помнить об этой признательности", - подчеркнул Штайнмайер.

30-летие падения Берлинской стены отмечают в ФРГ на текущей неделе.

1ак БП

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!