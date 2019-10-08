Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 17:04

Тбилиси. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Находящийся в Грузии с визитом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник ознакомился с обстановкой на границе с Южной Осетией.

Как сообщают грузинские СМИ, Штайнмайер вместе с сотрудниками Миссии наблюдателей Евросоюза (МНЕС) осмотрел линию границы и посетил приграничное грузинское село Одзиси.

Сообщается, что сотрудники МНЕС проинформировали президента Германии о текущей ситуации, сложившейся из-за решения Южной Осетии закрыть два пропускных пункта на границе.

Накануне Штайнмайер заявил, что хорошо проинформирован о сложившейся там в последние месяцы ситуации, отметив, что возведение пограничных заграждений со стороны Южной Осетии "очень плохо влияет на людей, которые проживают по обе стороны".

Ранее после встречи с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили он заявил о том, что Грузия всегда может рассчитывать на поддержку Германии в вопросе территориальной целостности.

"Для Германии ясно одно, что территориальная целостность является принципом, без которого в Европе не будет мира", - сказал Штайнмайер в интервью одному из грузинских изданий.

Между тем, накануне на брифинге он опроверг предположения СМИ о том, что привез в Тбилиси предложения по урегулированию конфликтов.

"Нет, сейчас у меня совершенно другая роль", - сказал он.

По его словам, у него будет возможность ознакомиться с ситуацией на границе с Южной Осетией, но его визит не связан с какими-либо конкретными инициативами и предложениями.

ки

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