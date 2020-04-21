Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 1:10

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский штат Миссури подал иск против Пекина в связи с его реакцией на COVID-19 и требует возместить ущерб, чтобы компенсировать "огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения", вызванные пандемией, сообщает The Hill.

"COVID-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические потрясения и человеческие страдания", - говорится в опубликованном изданием иске генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта.

"Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия", - отметил он.

Генпрокурор добавил, что в Миссури воздействие вируса очень реально - тысячи людей были заражены, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются.

Помимо возмещения ущерба, иск Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

"Ужасающая кампания обмана, сокрытия, неправильного использования и бездействия китайских властей развязала эту пандемию", - говорится в иске.

"В течение критических недель первой вспышки китайские власти обманывали общественность, подавляли важнейшую информацию, арестовывали осведомителей, отказывались признавать факт передачи вируса от человека к человеку перед лицом растущего числа доказательств, уничтожали важнейшие медицинские исследования, позволяли миллионам людей подвергаться воздействию вируса и даже хранили средства индивидуальной защиты - тем самым вызывая глобальную пандемию, которая была ненужной и предотвратимой", - продолжает Шмитт.

По данным на вторую половину вторника, в штате было инфицировано более 6 тыс. человек и более 220 умерло.

Пекин подвергся резкой критике со стороны законодателей в Вашингтоне и по всей территории США в связи с утверждениями о том, что он преуменьшил первоначальные масштабы вспышки болезни в Китае. Считается, что более раннее предупреждение могло бы помочь другим странам подготовиться лучше.

Почти два десятка законодателей-республиканцев потребовали в понедельник, чтобы администрация президента США Дональда Трампа передала дело против Китая в Международный суд. Несколько частных групп также инициировали свои собственные иски против Китая из-за коронавируса.

Китай отклонил критику по поводу своего обращения с коронавирусом, назвав комментарии американских законодателей бесполезными.

"Международное сообщество может победить вирус только в том случае, если оно сможет оставаться единым и сотрудничать, чтобы предпринять согласованные усилия. Нападая и дискредитируя другие страны, мы просто теряем время и не можем спасти потерянные жизни", - - заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан телеканалу Fox News.

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