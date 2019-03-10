Этот контент был опубликован 10 марта 2019 г. 16:20

Брюссель. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Королевский метеорологический институт в Бельгии, где третий день подряд сохраняется штормовая погода, объявил, что на всей территории страны до конца воскресенья сохраняется "желтое" тревожное предупреждение.

При этом на части Фландрии, на северо-западе, объявлено "оранжевое" предупреждение (средняя из трех степеней - желтой, оранжевой и красной).

Бельгийские СМИ сообщают о нарушениях движения поездов в Западной и Восточной Фландрии из-за падения на рельсы деревьев. В частности, было остановлено железнодорожное сообщение между Антверпеном и Нидерландами.

Пассажиров на вокзале города Брюгге пришлось эвакуировать в превентивных целях из-за риска обрушения соседнего здания из-за ураганного ветра.

Сайт газеты "Суар" сообщил о нарушениях железнодорожного движения в Брюссельском регионе и в Валлонии.

Упавшие деревья перекрыли движение в нескольких местах на "ринге" - окружной автомобильной дороге бельгийской столицы. Падение деревьев и прекращение движения в воскресенье отмечались на автомагистралях E17, E40 и на ряде других дорог страны.

Ветер сорвал часть кровли в крупнейшем торговом центре столицы Docks Bruxsel. Ее куски упали на проезжую часть.

Ураган нанес ущерб ураган и в других городах Бельгии.

Бельгийские СМИ публикуют фотографии дорог, трамвайных и железнодорожных путей, перекрытых стволами упавших деревьев.

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