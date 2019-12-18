Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 19:10

Таллин. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Штормовой ветер оставил по состоянию на 18.00 (19.00 мск) без электричества более 23 000 домохозяйств в Эстонии.

"Неполадок в электросети становится все больше. Проведение ремонтных работ на раскачивающихся мачтах в большинстве мест опасно", - сказал журналистам руководитель энергетической компании Elektrilevi Андрес Тыниссаар (Andres T]nissaar). По его словам, в компании к ремонтным работам привлечено 75 команд специалистов.

По данным Elektrilevi, наибольший ущерб во второй половине дня среды нанесен острову Сааремаа (Saaremaa), где порывы ветра достигают 30 метров в секунду. В то же время энергетики ожидают, что число пострадавших хозяйств вырастет в течение ближайших часов и в других регионах.

Как сообщили спасатели, получено около 300 вызовов. Ветер ломал деревья, опрокидывал рекламные щиты. Некоторые из них упали на машины. От шторма пострадали двое детей, попавших в поселке Падизе (Padose) под рухнувшее дерево. Из-за упавших на железнодорожные линии деревьев остановлено движение поездов на западном направлении. Приостановлено движение трамваев в Таллине в Копли.

Судоходная компания TS Laevad сообщила на своем сайте, что нарушено движение паромов между островами, а также между островами и материком.

Синоптики прогнозируют, что ветер стихнет в течение ночи.

Шторм не стал неожиданностью для коммунальщиков и транспортников. Метеорологи присвоили ему II категорию, что означает "опасно". Население также было заранее предупреждено.

ки

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