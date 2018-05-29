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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 10:01 29.05.2018 - 10:01

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что субтропический шторм "Альберто", ранее ударивший юго-восточному побережью США, ослаб до уровня тропической депрессии.

По информации телеканала Си-Би-Эс, синоптики прогнозируют сильные дожди на территории штатов Флорида и Алабама во вторник.

Согласно прогнозу, в среду и четверг "Альберто" пройдет по территории штатов Теннесси, Кентукки и Огайо, после чего достигнет северной границы США в районе Великих озер.

Ранее сообщалось, что телеведущий Майк Маккормик и фотограф Аарон Смельцер, которые делали репортаж о шторме "Альберто" в штате Северная Каролина, погибли после того, как из-за непогоды на их автомобиль упало дерево.

Субтропический шторм "Альберто" обрушился на Мексиканский залив в понедельник. В связи с этим власти штата Флорида ранее эвакуировали граждан, проживающих вдоль побережья.

Американские СМИ уточняли, что сезон ураганов в регионе официально еще не начался, однако "Альберто" стал первым штормом, получившим официальное название.

Сезон ураганов в Атлантике начинается примерно 1 июня и длится до 10 ноября, при этом максимальная активность приходится на период с середины августа по конец октября.

Согласно прогнозу американских метеорологов, интенсивность сезона в 2018 году будет "средней или немного выше средней".

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