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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 9:32 28.05.2018 - 09:32

Вашингтон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Субтропический шторм "Альберто" набрал силу и приближается к северному побережью Мексиканского залива, на которое, как ожидается, он обрушится в понедельник, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По информации АП, власти провели эвакуация жителей вдоль побережья американского штата Флорида.

В Национальном центре США по слежению за ураганами в свою очередь заявили, что "Альберто" находится в 185 км юго-востоку от города Панама-сити. Скорость "Альберто" достигла 100 км/ч.

АП уточняет, что сезон ураганов в регионе официально еще не начался, однако "Альберто" стал первым штормом, получившим официальное название.

Сезон ураганов в Атлантике начинается примерно 1 июня и длится до 10 ноября, при этом максимальная активность приходится на период с середины августа по конец октября.

Согласно прогнозу американских метеорологов, интенсивность сезона в 2018 году будет "средней или немного выше средней".

кю аю

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