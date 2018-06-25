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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 14:42 25.06.2018 - 14:42

Берлин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Штраф примерно в 1 млрд евро, который автоконцерн Volkswagen был вынужден выплатить в результате "дизельного" скандала федеральной земле Нижняя Саксония, пойдет на модернизацию интернета и больниц в регионе, сообщил в понедельник премьер-министр федеральной земли Штефан Вайль.

"Нижняя Саксония хочет использовать эти средства для того, чтобы расширить сеть высокоскоростного интернета и для обеспечения университетских больниц в Ганновере и Геттингене. Остальные средства пойдут на выплату долгов, ремонт спортивных сооружений, а также поступят в фонд защиты природы", - сказал Ш.Вайль в понедельник в Ганновере, его цитирует агентство Dpa.

В частности, по его словам, на интернет пойдет 350 миллионов евро, на больницы - тоже 350 миллионов евро. По 100 миллионов евро планируется выделить спортивным организациям, на списание долгов и на защиту природы.

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