Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 13:35

Париж. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Михаэль Шумахер пришел в себя после лечения стволовыми клетками, сообщило в среду французское издание Le Parisien.

"Да, он находится под моим присмотром. И я могу вас заверить, что он в сознании", - рассказала медсестра, работающая в клинике.

По информации издания, Шумахер был тайно госпитализирован в парижскую клинику, где накануне ему провели введение стволовых клеток.

В конце прошлого года сообщалось, что состояние здоровья чемпиона мира "Формулы-1" существенно улучшилось с декабря 2013 года.

Сообщалось, что Шумахер с семьей находился в своем швейцарском доме и "больше не прикован к постели", но ему требуется постоянный уход, "стоимость которого в неделю обходится более чем в $60 тыс."

Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Около полугода он провел в медикаментозной коме.

В 2014 году менеджер Шумахера сообщила, что он вышел из комы, после чего был выписан из госпиталя и перевезен в свое швейцарское поместье. Супруга гонщика Сабине Кем взяла на себя руководство процессом восстановления и тщательно оберегает его от внимания прессы - с момента инцидента в СМИ не попало ни одного изображения гонщика, а публикации слухов о здоровье пилотов заканчиваются судебными исками представителей Шумахера.

1ви ар ан

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