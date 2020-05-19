Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 9:39

Лондон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Власти некоторых индийских регионов отказываются принимать людей, которых эвакуируют с побережья индийских штатов Западная Бенгалия и Орисса, к которому движется мощный ураган, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По ее данным, такая позиция связана с ограничениями, введенными из-за эпидемии COVID-19 - в некоторых районах просто-напросто не хватает мест для размещения эвакуируемых. Так, в Ориссе 250 из более 800 существующих убежищ на данный момент служат карантинными центрами.

В связи с этим оба штата попросили школы и другие здания на территории, которая будет затронута циклоном, предоставить временное убежище.

Отмечается, что в период пандемии коронавируса COVID-19 таких зданий требуется больше, чем обычно, в связи с требованиями по соблюдению мер социального дистанцирования.

В настоящий момент на побережье работают более 20 групп по оказанию чрезвычайной помощи, еще несколько находятся в состоянии готовности. Эвакуация жителей предположительно продлится до утра среды.

Ожидается, что шторм "Амфан" обрушится на индийские штаты Западная Бенгалия и Орисса в среду.

Он приближается к штатам на фоне высокого уровня миграции из городов Индии в деревни, десятки тысяч рабочих мигрантов покидают города из-за введения режима общенациональной изоляции. Западная Бенгалия и Орриса находятся в числе штатов, в которых ожидается большой приток мигрантов.

По данным метеорологической службы Би-би-си, это будет первый суперциклонический шторм в Бенгальском заливе со времен суперциклона 1999 года, обрушившегося на побережье Ориссы и унесшего жизни более 9 тыс. человек.

Метеорологическое управление Индии активировало для региона режим желтого уровня тревоги, рыбакам советуют "не выходить в южную часть Бенгальского залива в течение следующих 24 часов и северную часть Бенгальского залива с 18 по 20 мая".

По данным управления, шторм, вероятно, пройдет через северо-западную часть Бенгальского залива и пересечет побережье Западной Бенгалии и Бангладеш с 12:00 по местному времени (9:30 мск) 20 мая.

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