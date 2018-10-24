Эвакуация проведена из редакции одной из калифорнийских газет после обнаружения подозрительного пакета

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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 18:43 24.10.2018 - 18:43

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Подозрительный пакет обнаружен в среду в мусорном контейнере у редакции американской газеты "Сан-Диего юнион трибюн" (город Сан-Диего, штат Калифорния), сообщает американское интернет-издание "Хилл". Здание, в котором расположена редакция, а также офис сенатора-демократа от Калифорнии Камалы Харрис, оцеплено. Ранее сообщалось о проведении частичной эвакуации сотрудников из редакции местной телестанции Си-Би-Эс в другом калифорнийском городе Фресно. Посылки со взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Чи-Эн-Эн. 1ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс