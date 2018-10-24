Эвакуация проведена из редакции одной из калифорнийских газет после обнаружения подозрительного пакета
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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Подозрительный пакет обнаружен в среду в мусорном контейнере у редакции американской газеты "Сан-Диего юнион трибюн" (город Сан-Диего, штат Калифорния), сообщает американское интернет-издание "Хилл".
Здание, в котором расположена редакция, а также офис сенатора-демократа от Калифорнии Камалы Харрис, оцеплено.
Ранее сообщалось о проведении частичной эвакуации сотрудников из редакции местной телестанции Си-Би-Эс в другом калифорнийском городе Фресно.
Посылки со взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Чи-Эн-Эн.
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Интерфакс