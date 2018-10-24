Эвакуация проведена из редакции одной из калифорнийских газет после обнаружения подозрительного пакета
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Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Полиция города Сан-Диего (штат Калифорния, США) назвала "ложной тревогой" ситуацию вокруг редакции газеты "Сан-Диего юнион трибюн" и офиса сенатора-демократа от Калифорнии Камалы Харрис, передает в среду Национальное общественное радио США.
Ранее американское интернет-издание "Хилл" сообщило об обнаружении подозрительного пакета в мусорном контейнере у здания, в котором расположены редакция газеты и офис К.Харрис.
Здание оцепила полиция.
Ранее сообщалось о проведении частичной эвакуации сотрудников из редакции местной телестанции Си-Би-Эс в другом калифорнийском городе Фресно.
Посылки со взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн.
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Интерфакс